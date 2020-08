Inserita in Tempo libero il 06/08/2020 da Rossana Battaglia Pantelleria: un weekend lungo di eventi d’autore sull’isola che culminerà nel Premio Fantastichini Sarà un lungo weekend d’autore quello dell’Isola di Pantelleria, con eventi e nomi importanti della musica, del teatro e del cinema.

Si comincia stasera , giovedì 6 agosto, con il Concerto della acclamata pianista Sinforosa Petralia, accompagnata da Salvatore Magazzù, Prima Tromba dell’Orchestra Filarmonica Siciliana e da Laura Conte, Primo Fagotto della stessa Filarmonica che si esibiranno nella suggestiva cornice della Chiesa della Margana alle 21.00, con ingresso dalle 20.00.

Si continua domani, venerdì 7 agosto , alle 16.30 in Aula Consiliare, dove ci sarà la Consegna dell’opera simbolo del Premio Fantastichini all’Amministrazione Comunale e a seguire, alle 18.00 in Aula Consiliare con la presentazione del libro ‘L’Eco del Maestrale’ dell’Autrice Venerina Gabriele, pantesca doc che racconta la storia di tre donne e una famiglia pantesca dal Novecento ad oggi. In evidenza i temi della resilienza, dell’identità pantesca, della nostalgia.

La serata sarà invece all’insegna del grande teatro d’autore, con Livia Lupattelli che porterà in scena ‘Contro’, un libero adattamento dal romanzo "Una ragazza contro la mafia" di Sandra Rizza, la storia vera di Rita Atria che si è uccisa a 17 anni. Quando ne aveva 11 la mafia le ha ammazzato il padre, pochi anni dopo averle ucciso il fratello. Si è ribellata al destino del silenzio, voleva una vita diversa, ha raccontato ai magistrati quello che sapeva sulla mafia del suo paese. La paura della vendetta mafiosa l´ha esiliata dalla Sicilia. Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino, giudice e padre per Rita Atria, muore in un agguato. Una settimana dopo Rita, disperata, si è suicidata.







https://bit.ly/3klKZH0 Lo spettacolo inizierà alle 22.00, ma l’ingresso sarà aperto alle 21.00 solo a quanti si saranno prenotati online al link:e presenteranno insieme al biglietto l’autocertificazione compilata. Come previsto dalle norme in vigore, i posti sono contingentati e solo a sedere.



Sabato sarà la volta della grande serata del PEF – Premio Ennio Fantastichini . Nel nome del celebre attore scomparso lo scorso anno e di casa a Pantelleria, saranno premiati il miglior attore e la migliore attrice italiani emergenti sul palco principale in Piazza Cavour. Presentatore della manifestazione organizzata dal Loup Garoux Produzioni srl di Marta Bifano sarà Beppe Convertini, Madrina dell’evento invece un’altra isolana acquisita, Isabella Ferrari e come ospite d’eccezione, Alessandro Haber. Ingresso solo su prenotazione online.



Haber terrà anche una Masterclass sulla recitazione domenica mattina alle 11.00, con ingresso alle 10.00 presso l’Aula Consiliare. Per accedere alla Masterclass, disponibile per max 40 persone, è necessario prenotarsi al link: https://bit.ly/2XzlCrP.





Ancora domenica sera ci sarà in Piazza Cavour la proiezione del film “Il giorno più bello” di Alessandro Sian i, come ideale chiusura del Premio Fantastichini.



La serata del Premio e anche la proiezione del film, come tutti gli eventi che si terranno in Piazza Cavour e in Piazza Messina avranno ingresso solo su prenotazione online, almeno fino a che non cambieranno le vigenti norme anti-Covid. Gli eventi in Aula Consiliare saranno a disposizione senza prenotazione fino ad esaurimento posti, presentando sempre l’autocertificazione ed indossando la mascherina.



Raccomandiamo sempre di portare l’autocertificazione già compilata per evitare assembramenti e presentarla all’ingresso insieme al biglietto della prenotazione (che potrà essere presentato anche solo su smartphone).

Chi non rispetterà le norme, non potrà entrare.





