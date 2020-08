Inserita in Cronaca il 06/08/2020 da Rossana Battaglia

TRASPORTO BUS. COLLOCATE LE NUOVE PALINE ORARIE LUNGO IL PERCORSO DELLA CIRCOLARE GRATUITA URBANA

A poco meno di un mese dalla immissione in servizio degli 11 nuovi bus acquistati con fondi comunitari, oggi a Marsala è stato completato il posizionamento delle paline di segnalazione - in totale dieci - lungo il percorso della Circolare gratuita urbana . “L´obiettivo è quello di rendere confortevole il servizio bus, così come accade da decenni in tante città, favorendo sempre più l´utilizzo del bus per muoversi in città, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Presto arriveranno altre paline che, insieme a nuove pensiline di attesa/riparo, verranno sistemate lungo le linee che circolano sul territorio”. Il riferimento è a quelle previste nella progettualità di “Agenda Urbana” avviata quattro anni fa dalla coalizione di comuni che, oltre a Marsala (capofila), vede assieme Trapani, Erice, Castelvetrano e Mazara del Vallo. In particolare, il progetto dell´Amministrazione Di Girolamo - per un investimento di 1 milione e 200 mila euro, già approvato - prevede la collocazione di 110 paline elettroniche distribuite nel territorio ed oltre 28 pensiline “smart” dotate di pannelli informativi, nonché sistemi informatici e automatizzati a bordo dei bus per fornire ai passeggeri informazioni utili. Le paline di segnalazione, operative dopo il collaudo, sono collegate al sistema GPS degli autobus, riportando così gli orari di fermata e gli eventuali ritardi.

Ricordiamo che la “Circolare gratuita” consente di muoversi nel centro urbano senza auto, parcheggiandola in una delle aree di sosta comunali - zona Stadio e via G. Anca Omodei - punti di fermata della stessa Circolare. Ben 14 corse bus (dalle ore 8:20 alle ore 20:00) che da Piazza Del Popolo, in 40 minuti, copriranno il seguente percorso: Mazzini - viale Fazio - Corso Calatafimi - Piazza Caprera - via Del Giudice - via Sirtori - Corso Calatafimi - via Roma - via M. Nuccio - via Mazzini - (Piazza del Popolo) - via S. Bilardello - via G. Anca Amodei - via Degli Atleti - viale Olimpia - via della Gioventù - via D. Alighieri - via degli Atleti - via Amendola - Piazza Del Popolo.