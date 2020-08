Inserita in Tempo libero il 05/08/2020 da Direttore “Disiu di Cultura”, i comici marsalesi Trikke e Due protagonisti giovedì 6 agosto a Triscina Enzo Amato, Nicola Anastasi e Donatella Montalbano porteranno sul palco del Teatro “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” a Triscina di Selinunte il divertentissimo spettacolo di cabaret “Catamarrata”



Giovedì 6 agosto, alle ore 21.30, saranno protagonisti i comici marsalesi Trikke e Due con il divertentissimo spettacolo di cabaret “Catamarrata”. Una serata in allegria con la comicità di Enzo Amato, Nicola Anastasi e Donatella Montalbano. Il gruppo con la loro comicità semplice, immediata e brillante hanno fatto divertire migliaia di spettatori in tutta la Sicilia. Una serata da non perdere assolutamente.



Enzo e Nicola, che da un anno circa fanno parte di Sicilia Cabaret Lab: “Regalare risate, è quanto faremo con il nostro spettacolo cabarettistico al Teatro ‘Franchi-Ingrassia’ di Triscina. Vi aspettiamo”.