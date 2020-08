Inserita in Cultura il 05/08/2020 da Rossana Battaglia Al via gli eventi di ´Salemi dEstate´ Giovedì omaggio a Fellini e Sordi con Vince Tempera In cartellone anche il Festival diffuso Dionisiache 2020 SALEMI - Un omaggio musicale a Federico Fellini e ad Alberto Sordi , eseguito al pianoforte dal maestro Vince Tempera , aprirà ´Salemi dEstate´, cartellone di eventi messo a punto dall´amministrazione comunale tramite l´assessorato al Turismo, sport e spettacolo. L´evento ´Cent´anni di cinema italiano´, in collaborazione con l´associazione culturale ´Armonia´, si terrà giovedì 6 agosto in piazza Alicia, a partire dalle 21. Il cartellone si chiuderà il 25 settembre : epicentro saranno piazza Alicia e il cortile del castello normanno-svevo, scelti dall´amministrazione comunale per gli ampi spazi all´aperto che consentiranno il rispetto delle norme anti-Covid. L´accesso agli eventi sarà comunque limitato fino al raggiungimento della capienza massima prevista: 196 persone per piazza Alicia, 120 per il cortile del castello. Il rispetto delle norme sarà garantito dal Gruppo comunale di protezione civile.

"Nonostante i ritardi inevitabili dovuti alla pandemia abbiamo varato un cartellone di eventi di pregio e qualità - affermano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l´assessore alle Culture, Vito Scalisi -, grazie anche alla preziosa collaborazione di tante associazioni e realtà che animano il territorio. La sicurezza e il rispetto delle norme anti-Covid sono però al primo posto ed è per questo che gli eventi avranno un numero limitato di spettatori. Con ´Salemi dEstate´ vogliamo dare ai salemitani e ai visitatori la possibilità di trascorrere qualche ora di serenità e sano divertimento, ma senza abbassare la guardia sul fronte della prevenzione". Il programma prevede inoltre gli spettacoli del Festival diffuso Dionisiache 2020 , a cura del Parco archeologico di Segesta: primo appuntamento domenica 23 agosto, alle 10, al castello normanno-svevo, con il laboratorio ´Le maschere teatrali antiche´ della compagnia Bottega del pane; alle 21, in piazza Alicia, sarà la volta della commedia greca ´Dyskolos´ di Menandro, con la regia di Cinzia Maccagnano; lunedì 24, alle 21, sempre in piazza Alicia, ´Blupiano´, concerto di Claudio Cojaniz. Questi ultimi due spettacoli a cura del Parco archeologico prevedono un biglietto d´ingresso . Sabato 29 agosto, alle 19, talk e show-cooking ´La Busiata - Storia e tradizione´, per le strade del centro storico, a partire dalle 19. Nella stessa giornata, alle 21 in piazza Alicia, concerto etno-folk con i Qbeta. Domenica 30, sempre alle 21 e sempre in piazza Alicia, ´Welcome back Tony Scott´, tributo al famoso jazzista di origini salemitane: sul palco di piazza Alicia saliranno Nicola Giammarinaro con ´Moonlight serenade Brass Youth Jazz Orchestra´: l´evento è curato dalla Fondazione The Brass Group. La figura di Tony Scott sarà ricordata anche domenica 6 settembre, quando in piazza Alicia, alle 21, si esibiranno Daria Biancardi e l´Orchestra Jazz Siciliana. Il cartellone, che prevede inoltre diverse presentazioni di libri nell´ambito della rassegna ´Liber...i di scrivere´ a cura dell´associazione ´Liber...i´, contiene anche gli appuntamenti teatrali di ´Carminalia´, a cura dell´ associazione Peppino Impastato : il primo è fissato per mercoledì 19 agosto, alle 21, al castello normanno-svevo, con ´ConSorte´, mente il secondo per lunedì 31 (stesso orario e stessa location) con ´L´ammazzatore´. Domenica 9 agosto, invece, piazza Alicia sarà scenario per la commedia teatrale ´Onestamente disonesti´: si tratta di un evento a cura dell´associazione Giovani di Salemi, con Antonio Pandolfo e Marco Manera. Il mese di settembre prevede per giovedì 3, alle 17, presso il castello normanno-svevo, l´appuntamento ´Intrecci d´oro´, esperienze di residenza per l´ecomuseo del Grano e del pane: si tratta di un progetto di Jonida Xherri, a cura di Giuseppe Maiorana, dell´assessorato comunale alla Cultura e della Fondazione Orestiadi. A seguire, alle 17.30, l´inaugurazione della mostra ´Colori del Mediterraneo. Sabato 12 settembre, alle 9.30, il castello normanno-svevo ospiterà il primo convegno ´Riabitare Alicia´, un incontro in cui verrà fatto il punto sugli studi di riqualificazione della parte antica di Salemi. Domenica 13 settembre, a partire dalle 9 in centro storico, l´estemporanea di pittura ´Festival degli artisti nel Borgo´, giunto alla sua quinta edizione, a cura della Pro Loco, del gruppo Xaipe e di Artemisia. Alle 20 la ´Notte blu - Festa di fine estate September Fest´ e alle 21 lo spettacolo della coppia comica ´I soldi spicci´, in piazza Alicia.