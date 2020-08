Inserita in Politica il 02/08/2020 da Direttore Mazara calcio: Importante riconferma di Gino Giardina in maglia canarina La società Mazara calcio, a poche ore dal raduno pre-campionato, comunica l’importante riconferma di Gino Giardina (classe 88), in maglia canarina, anche per la stagione 2020/21. Giardina, esperto calciatore d’esperienza, vanta un importante curriculum calcistico pieno di tante vittorie e promozioni. Occupa il ruolo di difensore centrale e si distingue anche come play, ruolo che ha disputato nello scorso campionato con ottime prestazioni. L´arrivo di Gino Giardina va a rinforzare ulteriormente il forte organico a disposizione di mister Dino Marino.