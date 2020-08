Inserita in Politica il 01/08/2020 da Direttore I percettori del RDC del distretto 42 di PA con ANAS per i effettuare il tirocinio formativo In un momento particolarmente delicato del sistema economico nazionale e con particolare riferimento al mondo del lavoro l´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ed il distretto 42 dell´ASP Palermo insieme per l´avvio al lavoro dei percettori del RDC (Reddito di Cittadinanza) mediante tirocini presso le aziende che hanno aderito all´APL ANAS (Agenzia del Laovoro dell´Associazione Nazionale di Azione Sociale).



I percettori del RDC che scelgono l´ANAS per l´inserimento nel mondo del lavoro, dopo la profilatura e l´orientamento per l´inserimento nel mondo del lavoro effettuata dal personale dell´ANAS, vengono avviati alla seconda fase, curata sempre dall´ANAS, che è quella dei colloqui presso le aziende secondo le caratteristiche e le competenze, individuate dall´APL, dei percettori del RDC.



Una volta che la domanda si incontra con l´offerta, cioè una volta che il percettore del RDC viene selezionato dall´imprenditore, l´ANAS cura la formazione sulla sicurezza del posto di lavoro sia le 4 ore di formazione generale che le ore di formazione specifica in relazione all´attività che andranno a svolgere presso l´azienda.



LA formazione sia generale che specifica viene tenuta da esperti iscritti negli appositi albi. Alla fine della formazione come previsto dalla legge viene somministrato sia il test per la valutazione delle competenze acquisite che il test di gradimento.



Tantissimi i percettori del RDC che hanno scelto l´APL ANAS per l´inserimento nel mondo del lavoro.



Ad oggi quasi tutti coloro che hanno scelto l´ANAS sono stati avviati al lavoro, un´altra parte sta completando la formazione sulla sicurezza, ma che sono stati gia incrociati con le aziende ed in fine un piccolo gruppo è in attesa di essere incrociato con aziende che hanno gia manifestato l´interesse ad ospitare i tirocinanti del RDC .



Diversi imprenditori hanno gia comunicato all´APL ANAS che alla fine del tirocinio sarebbe loro desiderio procedere all´assunzione del tirocinante.



Tanti gli imprenditori che ad oggi hanno aderito all´APL ANAS a cui hanno delegata sia la formazione sulla sicurezza che la selezione di risorse umane secondo il fabbisogno aziendale.



Tutte le attività sono coordinate dalla Presidenza e dal Presidente.