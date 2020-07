Inserita in Politica il 31/07/2020 da Rossana Battaglia Viabilità. Catanzaro a ministro De Micheli: viadotto Hymera non sia ‘cattedrale nel deserto’. Subito piano per strade dell’Isola “Colmare il divario infrastrutturale tra la sicilia ed il resto del paese imprimendo un’accelerazione al completamento ed alla realizzazione di strade che portino fuori dall’attuale isolamento vaste aree dell’isola è una priorità da inserire nell’agenda di governo. Non è più accettabile l’idea di un paese a due velocità con conseguenti limiti alle possibilità di sviluppo e crescita causati dalle difficoltà di collegamento”. Michele Catanzaro parlamentare regionale del Partito democratico lancia un appello al Ministro per le Infrastrutture ed i trasporti oggi in Sicilia per l’inaugurazione del viadotto Hymera chiedendo un piano di investimenti per le infrastrutture viarie del’isola. La Sicilia - ricorda il parlamentare Pd, che oggi ha consegnato al ministro Paola De Micheli una lettera per sottolineare la grave situazione delle infrastrutture in Sicilia- é Una delle poche regioni europee con vasti territori totalmente privi di rete autostradale o con aree ricche di bellezze inestimabili ed insediamenti produttivi serviti da infrastrutture stradali non degne di un paese civile. Il calvario della ss189 che collega palermo ad Agrigento - continua - è solo uno dei tasselli di un mosaico di strade incomplete o non percorribili che limitano le possibilità di sviluppo dei piccoli comuni e delle aree interne. Mi auguro - conclude - che l’inaugurazione del viadotto Hymera non diventi una ‘cattedrale nel deserto’ e che la sicilia, i suoi porti, le sue strade entrino tra le priorità di questo governo ed insieme un simbolo del rilancio della nostra regione”.