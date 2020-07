Inserita in Cronaca il 31/07/2020 da Rossana Battaglia SALVIAMO LA SICILIA DALLE FIAMME. ISOLIAMO I PIROMANI. DIFENDIAMO IL NOSTRO FUTURO DI BELLEZZE. DOMENICA 9 AGOSTO, ALLE ORE 17, A MONTE COFANO, PASSEGGIATA CONTRO GLI INCENDI La Sicilia brucia. Gli incendi la stanno nuovamente devastando, come ogni anno.

Vanno in fumo ettari ed ettari di bellezza del nostro patrimonio naturalistico, di boschi e di macchia mediterranea.

Non è il momento di indicare responsabilità, ritardi, disorganizzazione nella macchina degli interventi e soprattutto dell´atavica assenza di prevenzione.

È il momento di dire ai siciliani, a tutti i siciliani, che è ora di reagire e dire basta. Non si può più accettare questa inerzia e questa passività.

Bisogna prendere coscienza che questi delinquenti che appiccano le fiamme stanno bruciando il futuro di intere generazioni, stanno cancellando la speranza.

Ma è anche necessario e urgentissimo avviare subito una seria strategia di lotta agli incendi, che integri prevenzione, sensibilizzazione, controllo del territorio e sorveglianza, spegnimento e repressione, che coinvolga seriamente i diversi soggetti interessati (Corpo Forestale, Assessorati Agricoltura e Territorio, riserve naturali, sindaci, comunità locali, associazioni ambientaliste, Università, ...), che scardini mentalità e comportamenti arcaici e conniventi.

Invitiamo tutte/i a venire DOMENICA 9 AGOSTO, ALLE ORE 17, a Monte Cofano, l´ultima riserva naturale devastata con l´ennesimo dolosi incendio mercoledì notte, per una PASSEGGIATA CONTRO GLI INCENDI, PER UN FUTURO DI BELLEZZA E DI NATURA IN SICILIA.

Appuntamento all´ingresso della riserva naturale, lato Custonaci, in via Frassino.

L’appello è promosso da Legambiente Sicilia, Agesci, Anci Sicilia, Flai Cgil Sicilia e Coldiretti Sicilia.

Hanno già aderito: Forum siciliano movimenti per l’acqua e i beni comuni

Auser Sicilia

Forum del Terzo Settore della Sicilia

Zero Waste Sicilia