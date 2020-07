Inserita in Cultura il 30/07/2020 da Rossana Battaglia UN’ESTATE D’ISTANTI ISTANTI CHE RACCONTANO I GRANDI EVENTI NEL CARTELLONE ESTIVO DI CASTELLAMMARE DEL GOFO

Istanti fatti di immagini, suoni, colori, profumi… che raccontano l’estate, la stagione dei prestigiosi eventi di Castellammare del Golfo. “UN’ESTATE D’ISTANTI” che risuona al ritmo dei GRANDI CONCERTI e mette in scena LO SPETTACOLO. Istanti immortalati per sempre negli occhi, nelle orecchie e nel cuore del vasto pubblico che, numeroso, continua a prenotare gli spettacoli in calendario fino al 31 agosto. AVION TRAVEL, DARIA BIANCARDI, ENRICO GUARNERI e SALVO LA ROSA, ERNESTO MARIA PONTE, LIDIA SCHILLACI, MATTHEW LEE, PARIDE BENASSAI, ROBERTO CIUFOLI, ROBERTO LIPARI, TOTI & TOTINO e… ciliegina sulla torta, la serata-evento firmata DOLCE & GABBANA con il patrocinio della Regione Siciliana (8 agosto). Tra raffinata eleganza e mondanità, un imperdibile appuntamento con il made in Italy famoso nel mondo, nella cornice esclusiva di “UN’ESTATE D’ISTANTI”.

Grazie a un lavoro di collaborazione tra enti, associazioni e privati, è stato possibile costruire un intenso programma di eventi pensato per accontentare tutti i palati: dagli appassionati di musica agli irriducibili festaioli della disco, dagli amanti del teatro a chi vuol farsi una bella risata scacciapensieri. E poi la moda, il fashion, la mondanità. “UN’ESTATE D’ISTANTI” fino al 31 agosto. Proposte artistiche differenziate e di qualità, promuovendo i luoghi, la cultura, le bellezze di Castellammare del Golfo, nel pieno rispetto delle misure anicovid in vigore. Un cartellone ricco di appuntamenti unici e irripetibili, ulteriormente valorizzati dalle zone che li ospitano: basti pensare alla suggestiva terrazza sul mare antistante il castello arabo normanno, che è piazzale Stenditoio, o l’arena delle Rose dov’è possibile mantenere l’adeguato distanziamento per trascorrere “UN’ESTATE D’ISTANTI”. UN’ESTATE D’ISTANTI propone un’originale playlist composta dai concerti di Lunette Sax quartet (31 luglio), sassofoniste olandesi da urlo; Paola Russo e i We Man (3 agosto); “SE STASERA SIAMO QUI” con Giuseppe Milici, Pietro Adragna e la dominatrix assoluta di All together now Daria Biancardi (4 agosto); la splendida voce di LIDIA SCHILLACI (20 agosto), il “Privé tour” e la classe superlativa degli AVION TRAVEL, all’interno della stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine (22 agosto), il “Legends Summer tour 2020” nello stile unico di MATTHEW LEE, all’interno della stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine (29 agosto). UN’ESTATE D’ISTANTI è di scena sotto le stelle di Castellammare del Golfo con la premiata ditta ENRICO GUARNERI e SALVO LA ROSA in “Io sono l’altro 2.0”, all’interno della stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine (1 agosto); incontro con Emma Dante, Laura Castelli, Ornella Bonventre e i Barbe à Papa su “Il teatro contemporaneo come relazione sociale” (5 agosto); il musical “Notre Dame de Paris” a cura della Compagnia teatrale Ananche (10 agosto). Si ride di gusto con “Tipi”, il recital comico antropologico di e con ROBERTO CIUFOLI, all’interno della stagione teatrale con la direzione artistica di Mario Incudine (12 agosto); le esilaranti trovate umoristiche di ERNESTO MARIA PONTE in “50 anni di scemitudine” (16 agosto). I “PALERMITANI A MODO NOSTRO” di e con Paride Benassai e con Alessandra Salerno, Marcello Mandreucci e Dario Sulis (18 agosto); il quesito comico-esistenziale di TOTI & TOTINO: “Se stiamo insieme ci sarà un perché” (23 agosto); i Barbe à Papa ne “Il coro di Babele” (24 agosto); l’intelligente comicità di ROBERTO LIPARI, reduce dal boom ottenuto con il film “Tuttoapposto” e inviato del telegiornale satirico Striscia la notizia (24 agosto). E ancora “I bislacchi ‐ Omaggio a Federico Fellini” a cura della Compagnia Artemis Danza (28 agosto); Opera Radio Tour (dal 28 al 30 agosto). UN’ESTATE D’ISTANTI è anche tributi dedicati a Lucio Dalla (2 agosto), “Pink Floyd masters of psychedelic rock” con Stef Burns e gli Inside Out (9 agosto), Frank Sinatra (10 agosto), Genesis (11 agosto), Vasco Rossi (13 agosto), Renzo Arbore rivisitato dall’Orchestra Made in Sud (14 agosto), Queen (15 agosto), Claudio Baglioni (16 agosto), Toto (17 agosto), Dire Straits (30 agosto). E poi ancora folklore, artisti di strada, dj set, spettacoli pirotecnici per trascorrere insieme “UN’ESTATE D’ISTANTI”.

In virtù delle vigenti norme anticovid, al fine di garantire un adeguato distanziamento, si è reso necessario contingentare gli accessi. Pertanto, in sinergia con il presidente Gaetano D’Anna, è stato attivato un servizio di informazioni e prenotazioni

presso la pro loco Castellammare del Golfo ( www.prolococastellammare.it 0924/35175 e 331/7420886 dalle ore 16:00 alle ore 19:30. Le prenotazioni telefoniche si renderanno necessarie, sia per gli

spettacoli a pagamento, sia per quelli gratuiti.



Inoltre, per l’accesso alle manifestazioni, occorre esibire l’autocertificazione “Coronavirus” che, per quanto concerne la prenotazione degli spettacoli a pagamento, è online ai seguenti link: www.ticketone.it www.tickettando.it



NB

Gli spettacoli di MANLIO DOVÌ e SICILIA CABARET previsti in cartellone inizialmente per il 6 e il 26 e 27 agosto non avranno luogo. Il programma potrà subire variazioni.