Inserita in Cronaca il 29/07/2020 da Rossana Battaglia ALIMENTAZIONE IDRICA IN CONTRADA BIRGI. IL SINDACO DI GIROLAMO: "Riscontro attenzione e, soprattutto, volontà a risolvere definitivamente il problema dell´approvvigionamento idrico di contrada Birgi, nel versante nord di Marsala. Tutto ciò, dopo diversi anni di incontri e carteggi, lo considero molto più che un buon auspicio per alimentare quella zona attraversata da una condotta idrica cui, incredibilmente, non possiamo ancora attingervi”. È quanto dichiara il sindaco Alberto Di Girolamo dopo le recenti notizie dalla Regione sull´apertura alla sua pressante richiesta di allacciare Birgi alla condotta idrica che, dall´acquedotto Bresciana, fa giungere a Favignana l´acqua (questa, tra l´altro, fuoriesce e si perde lungo il percorso). Un collegamento semplicissimo e di pochi metri, tenuto conto che la contrada Birgi è già dotata di una rete di distribuzione facilmente alimentabile. Aspetti, questi, che sono stati discussi nel corso della videoconferenza promossa dal Prefetto Ricciardi lo scorso Giugno e successivamente approfonditi ad inizio di questo mese nel corso di una riunione al competente Assessorato regionale dell´Energia. Qui, il Dipartimento Acqua e Rifiuti ha ulteriormente illustrato la questione, sia dal punto di vista tecnico che gestionale, concludendo che Siciliacque poteva avviare la procedura di gestione dell´alimentazione di Birgi tramite la condotta per le Egadi. “Abbiamo prontamente trasmesso alla Regione l´atto deliberativo con lo schema di convenzione, afferma il sindaco Di Girolamo; ora attendiamo che si possa sottoscriverla con Siciliacque e potere finalmente alimentare Birgi”. Questo passaggio burocratico, di competenza del Dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, è stato da ultimo sollecitato dallo stesso Assessorato dell´Energia lo scorso 17 Luglio, “auspicando tempi rapidi per risolvere il problema dell´alimentazione idrica di contrada Birgi”.