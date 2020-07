Inserita in Cronaca il 29/07/2020 da Rossana Battaglia SERATA FINALE DEL “PREMIO DI POESIA TRE FONTANE E CAVE DI CUSA”, IL 30 LUGLIO AL BAGLIO FLORIO Saranno premiati i vincitori del concorso promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rivitalizzare la cultura della composizione poetica. Presenta Piero Indelicato, recital di Martina Calandra

Si terrà giovedì 30 luglio, alle ore 21 , al Baglio Florio delle Cave di Cusa la premiazione dei vincitori della 14ᵃ edizione del “Premio di poesia Tre Fontane e Cave di Cusa” promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione con l’obiettivo di rivitalizzare la cultura della scrittura e della composizione poetica. Il concorso, che è stato rilanciato su iniziativa del dr. Giuseppe Stallone, esperto in promozione del territorio, dopo diversi anni dalle ultime edizioni, risalenti rispettivamente al 2010 e al 2000, è stato articolato in due sezioni, una in lingua italiana e una in dialetto. Nei mesi scorsi, i partecipanti hanno presentato una composizione poetica inedita, che è stata valutata da un’apposita commissione nominata dal sindaco Castiglione e composta dalle seguenti persone: la giornalista prof.ssa Caterina Mangiaracina (presidente della Commissione), la prof.ssa Ina Di Maria, l’insegnante Anna Bono, il prof. Francesco Saverio Calcara, la prof.ssa Marisa Cusumano, la prof.ssa Maria Cusumano, l’insegnante Luigi Manzo, il dirigente scolastico Vania Stallone, il dirigente scolastico Giulia Flavio, il prete don Pietro Pisciotta, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Nino Accardo e il dr. Giuseppe Stallone. La giura ha esaminato le poesie, stilando la classifica dei vincitori che saranno premiati durante la manifestazione finale di giovedì. A presentare la serata sarà il regista Piero Indelicato , mentre la giovane attrice teatrale Martina Calandra interpreterà il recital delle poesie. Nel corso della serata si esibiranno, inoltre, le giovani artiste Simona Sparacia, Clara Continisio, Helena Bono ed Erika Cusumano.