Fsp – Mp al sindaco di Lampedusa: "Umana comprensione per i suoi vaniloqui. Non siamo noi il problema, siamo dalla parte sua, dei cittadini, dei poliziotti" "Seguiamo con spirito di umana comprensione il vaniloquio del sindaco di Lampedusa che, evidentemente obnubilato dalle preoccupazioni per la stagione turistica, ha problemi a leggere il semplice testo delle nostre dichiarazioni e invoca nientemeno che azioni penali nei nostri confronti per 'procurato allarme'. Sarebbe da ridere se non si trattasse di circostanze terribilmente serie e preoccupanti, che richiedono altrettanta serietà e senso di responsabilità. Ribattere sul piano tecnico giuridico è addirittura inutile, dal momento che Fsp Polizia ed Mp si sono limitati a segnalare i 25 casi di positività ai 'test sierologici', confermati dall'Asp e dalla Regione, e il collega Antonio Alletto ha spiegato a chiare lettere che quei soggetti sarebbero stati in seguito sottoposti a esami ulteriori come da normale procedura, e cioè il tampone che, fortunatamente, ha poi dato esito negativo. Ma sul piano sostanziale nulla cambia in ciò che abbiamo voluto dire ieri e che ribadiamo oggi: i rischi connessi all'emergenza sanitaria uniti all'ormai sistematico susseguirsi di sbarchi, che tengono Lampedusa e altre zone del paese in una situazione di costante pressione, richiedono che lo Stato si attivi per predisporre procedure, protocolli e sistemi organizzativi stabili, rapidi, immediati ed efficienti, senza lasciare cittadini, enti locali, e operatori della sicurezza impegnati in questi luoghi, sotto stress un minuto più del dovuto. Il sindaco Martello, dunque, ha male indirizzato la rabbia certamente dovuta alla frustrazione e all'esasperazione, che comprendiamo perché la sua è una posizione scomoda. Non siamo noi il problema. Noi siamo dalla parte sua, dei cittadini, delle istituzioni, e soprattutto dei poliziotti che, non ce ne voglia il primo cittadino, conosciamo meglio di lui e sappiamo rappresentare e tutelare molto meglio di lui, e che non hanno bisogno di inutili e fasulli applausi ed attestazioni di stima, hanno bisogno che ciascuno faccia il proprio dovere al meglio, perché il loro lavoro sia il più efficiente e il più sicuro possibile".



Così Valter Mazzetti, Segretario Generale dell’Fsp Polizia di Stato, replica al sindaco di Lampedusa, Totò Martello, che ha criticato la Federazione sindacale di Polizia per aver diffuso la notizia dei 25 migranti risultati positivi ai test sierologici dopo gli sbarchi degli ultimi giorni.