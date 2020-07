Inserita in Politica il 25/07/2020 da Direttore progetto Fyt per aiutare i giovani ad orientarsi nel mondo del lavoro Nella sede dell´ Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) a Palermo in via Veronica Gambara continua la formazione per i giovani disoccupati che hanno aderito al progetto fyt. La formazione e l´orientamento tenuta da personale qualificato ed iscritto nei relativi registri nazionali al fine di poterli inserire nel mondo del lavoro.



L´ANAS, che come è noto, è particolarmente attenta ai bisogni della società e dei giovani e grazie al progetto fyt sta facendo una formazione generale sulla sicurezza del posto di lavoro e un orientamento al fine di aiutare i giovani nell´inserimento nel mondo del lavoro.



La presidenza dell´anas ha sottolineato che in questo momento storico dov´è il paese è coinvolto in un grande riforma del sistema e del mondo del lavoro, con particolare riferimento sia lo smart working che al telelavoro, serve anche aggiornare quello che sono contenuti della formazione sulla sicurezza del posto di lavoro ha dichiarato il portavoce dell´associazione che devono tenere conto di questa nuova realtà del mondo del lavoro che ormai non può più farsene almeno e conseguentemente sia lo stato che gli imprenditori, alla luce di questa nuova realtà , oltre alla sicurezza prevista dai manuali sia quella specifica che quella e generale, la formazione sul posto di lavoro deve essere integrata anche con una parte dedicata alla consapevolezza e coscienza e conoscenza della nuova realtà del mondo del lavoro e conseguentemente quelle che sono esigenze sulla sicurezza del posto di lavoro sia con riferimento al telelavoro che allo smart working. Come è noto la sede di lavoro per molte attività non è più all´interno dei locali degli impresa bensì per il telelavoro presso il domicilio del lavoratore mentre per lo smart working è un luogo non ben determinato e sulla base di questo serve fare una grande sensibilizzazione ai lavoratori, i quali dovranno tenere conto che dovendo lavorare attraverso il telefono devono tenere delle condotte che non arrechino danno a sé e agli altri.