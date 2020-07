Inserita in Politica il 25/07/2020 da Direttore Tra sicurezza ed orientamento al fine aiutare i percettori del RDC nell´inserimento nel mondo del lavoro Anche con l´approssimarsi delle vacanze estive, la presidenza dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Continua la formazione sulla sicurezza del posto di lavoro organizzata al fine di sostenere le fasci deboli della società che hanno perso il lavoro o che cercano lavoro al fine di orientarli ed inserirli nel mondo del lavoro nella qualità di APL (Agenzia per il lavoro).



Al fine di evitare, oltre che previsto espressamente dal decreto legislativo e quindi è obbligatorio, incidente sul posto di lavoro la presidenza dell´ Anas, nell´organizzare la sicurezza sul posto di lavoro e l´orientamento dei disoccupati o dei soggetti in attesa di prima occupazione, ha disposto che il formatore oltre alla sicurezza specifica e quella generale faccia almeno due ore di sensibilizzazione sull´importanza della sicurezza. ore integrative rispetto a quelle previste dalla legge, proprio perché ritiene, alla luce delle statistiche nazionali che vede, purtroppo, l´Italia uno dei paesi maggiormente colpita dagli incidenti sul posto di lavoro, fondamentale creare nel datore di lavoro e nel lavoratore una particolare sensibilizzazione coscienza e consapevolezza alla sicurezza sul posto di lavoro.



I corsi sono tenuti da personale altamente qualificato e per questa estate dal formatore e docente Antonio Lufrano che è impegnato nei corsi rivolti ai soggetti hanno percepito il reddito di cittadinanza è che sono stati assegnati alla agenzia per il lavoro Anas per la formazione, l´orientamento e l´inserimento nel mondo del lavoro.