Inserita in Politica il 23/07/2020 da Rossana Battaglia REFERENDUM COSTITUZIONALE ex art.138 della Costituzione. ESERCIZIO DI VOTO RESIDENTI ALL´ESTERO L´Ufficio Elettorale del Comune di Marsala rende nota la procedura per l´esercizio del voto al Referendum Costituzionale (21/22 Settembre 2020) da parte dei residenti all´estero. Questi possono optare di votare in Italia presentando apposita richiesta entro il prossimo 28 Luglio . L´opzione deve essere dichiarata sul modulo predisposto dall´Ufficio e recapitata al Comune di Marsala unitamente alla copia di un documento di identità dell´interessato.

Modulo online alla pagina http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30259