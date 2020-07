Inserita in Politica il 22/07/2020 da Rossana Battaglia Palermo, alluvione 15 luglio: Ars inizia esame ddl PD per risarcimento danni a privati e commercianti La conferenza dei capigruppo dell’Ars ha dato priorità all’esame del disegno di legge presentato dal Partito Democratico che prevede il risarcimento danni subiti da privati cittadini ed attività produttive e commerciali in occasione dell’alluvione che ha investito Palermo lo scorso 15 luglio.

“Il ddl – dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars – contiene misure per fronteggiare spese urgenti da destinare all´accertamento dei danni, alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla predisposizione di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati, come ad esempio automobili o motocicli, arredi o elettrodomestici, distrutti o danneggiati in occasione del nubifragio che ha interessato il capoluogo”.

Il disegno di legge passerà adesso al vaglio della commissione Bilancio e della commissione Affari istituzionali, quindi sarà esaminato dall’aula.