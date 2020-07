Inserita in Cronaca il 20/07/2020 da Rossana Battaglia XXIIIPremio nazionale di poesia “Città di Partanna”, testimonial AlessandroQuasimodo Prende ufficialmente il via la XXIII (ventitreesima) edizione del “Premio Nazionale di poesia “Città di Partanna” organizzato dall’Associazione Artistica “ Il sipario” presieduta da Giuseppe Tusa, con la direzione artistica dell’Associazione Artistica “Il Sipario”. Un appuntamento atteso, ormai, con grande trepidazione per la qualità delle proposte letterarie e per la eccezionalità dell’evento artistico che accompagna la premiazione nella serata conclusiva dell’evento che chiude, con strepitosa piacevolezza, la stagione estiva. Ambasciatore del premio, quest’anno, Rodolfo Vettorello, tra i più accreditati poeti contemporanei italiani.

«Un evento di grande spessore culturale» come tiene a precisare, con il giusto e motivato orgoglio, Giuseppe Tusa. Testimonial dell’evento, quest’anno, Alessandro Quasimodo. Protagonista dell’evento, il cui eco ha già raggiunto altre importanti città che legano il loro nome alla poesia, l’arte, quella grande, quella capace di dare sempre di più, di emozionare, di far sognare; quella capace di consegnare alla storia di questa terra una pagina indelebile di alta cultura. La cerimonia sarà animata da un sensazionale spettacolo, con esibizioni, musica, canto e recitazione che procurerà “piacevoli emozioni” agli spettatori che, si augurano gli organizzatori, raggiungeranno numerosi questa incantevole città.

Anche quest’anno il Premio si articola in 3 (tre) sezioni con poesie di non oltre 35 versi ciascuna e con racconti/novelle brevi di non oltre 3 cartelle dattiloscritte, stampate su fogli comuni A4 di max 30 righe.

La sezione A è riservata alla poesia in lingua italiana a tema libero. La sezione B alla poesia in dialetto siciliano a tema libero. La sezione C, infine, è dedicata ai racconti o alle novelle brevi.

Gli autori potranno partecipare inviando uno o più poesie (max 3 per le sez. A e B) entro e non oltre il 29 agosto 2020 (farà fede il timbro postale o la consegna brevi manu) al seguente indirizzo: Premio di Poesia ‘’Città di Partanna’’ presso Associazione Artistica “Il Sipario” via Vittorio Emanuele 190, 91028 Partanna (TP), oppure via email al seguente indirizzo: giuseppe.tusa002@gmail.com

Per informazioni è possibile contattare il 347.3618519 o il 320.7815089.

Le opere, in forma anonima, in 7 copie dattiloscritte per le varie Sezioni, dovranno essere inviate in plico chiuso contenente inoltre una busta sigillata con generalità, indirizzo, recapito telefonico e titolo delle opere; per la sezione B (dialetto) è richiesta la traduzione in italiano.

Le opere firmate o contenenti segni di individuazione o non in regola con gli art.1,3 e12 del presente bando, saranno escluse dalla partecipazione.

La giuria avrà il compito di designare i vincitori con, menzioni di merito e pubblicazione. La graduatoria finale verrà comunicata durante la cerimonia di premiazione.

Premi di grande qualità, rari nei concorsi letterari. Al per la sezione A, questi i premi: 1° Classificato euro 600,00 2° Classificato euro 400,00 3° Classificato euro 300,00. Per la sezione B, invece: 1° Classificato euro 400,00 2° Classificato euro 300,00 3° Classificato euro 200,00. Infine, per la sezione C questi i premi: 1° Classificato euro 700,00.

Durante la serata sarà assegnata la targa Salvatore Barbera ad un Partannese distintosi nel campo artistico-culturale.

www.partanna.gov.it www.primapaginapartanna.it www.giornalekleos.it Il bando è consultabile sui siti:sulla pagina Facebook: Assoart Il Sipario.

La premiazione avverrà presso la Corte del Castello Grifeo, sabato 26 settembre 2020, alle ore 18:00.