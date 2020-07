Inserita in Politica il 20/07/2020 da Direttore Regionali: Fleres - Al Presidente della Regione spettano azioni concrete, non scenette raccogli consensi “Se il Presidente della Regione si duole davvero del funzionamento dei suoi uffici e si lamenta dell’efficienza della burocrazia, non si affida ad una dichiarazione di stampa, ma convoca i dirigenti e avvia gli eventuali provvedimenti disciplinari- afferma Salvo Fleres, portavoce di Unità Siciliana- Le Api - In ogni altro caso si tratta solo di fuffa, buona – forse- per cercare facili consensi, mentre la gente marcisce in attesa di un documento o di una prenotazione in ospedale.



Gli uffici possono anche non brillare per efficienza, ma la responsabilità è sempre e solo politica.



Ai cittadini spetta il compito di segnalare i disservizi, mentre il Presidente della Regione non si può limitare a denunciarli, li deve eliminare applicando la legge. Solo un piccolo ripasso di galateo istituzionale, non è difficile”