Inserita in Cronaca il 16/07/2020 da Rossana Battaglia Nubifragio Palermo. Lupo: PD presenta ddl urgente all’Ars per risarcire cittadini ed attività produttive

“Presenteremo un disegno di legge all’Ars, per il quale chiederemo una procedura d’urgenza, che contiene misure di risarcimento per i cittadini e le attività produttive che hanno subito danni in occasione dell’eccezionale evento meteorologico che ha investito Palermo il 15 luglio”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.

Il gruppo PD all’Ars ha anche predisposto una interrogazione parlamentare per chiedere se da parte della Protezione Civile regionale siano state messe in atto tutte le procedure di allerta in relazione al nubifragio che ha colpito Palermo. “Chiediamo anche di sapere – aggiunge Lupo - quali misure il governo abbia adottato sul territorio regionale per contrastare il dissesto idrogeologico”.