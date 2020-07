Inserita in Cronaca il 14/07/2020 da Rossana Battaglia

Apertura sportello Amorù

13 luglio Aurora Ranno dell ‘Associazione per i diritti umani Contro Tutte Le Violenze Co Tu Le Vi, ha ricevuto dal sindaco di Villabate Vincenzo Oliveri in presenza di una delegazione comunale, della responsabile della rete Liliana Piterresi, della vice presidente di Life and Life Valentina Cicirello e dell’assistente sociale Loredana Arculeo, le chiavi della nuova sede dello sportello antiviolenza per la rete amorù sita in via Luigi Pirandello n. 18.

Il servizio di ascolto dello sportello verrà gestito dalle professioniste dell’ associazione Cotulevi. Tutto ha avuto inizio con un protocollo firmato dall’Associazione Co Tu Le Vi in partnership con Life and Life per partecipare al bando Donne 2017 grazie a fondazione per il sud .

Da martedì 21 luglio riprenderanno così i turni, ad iniziare la Psicologa dott.Melissa Reale presente durante la consegna delle chiavi.