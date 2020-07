Inserita in Gusto il 13/07/2020 da Rossana Battaglia

A CATANIA SABRAGE ACADEMY E SABRAGE PARTY IN VIGNETO IL PROSSIMO 29 LUGLIO

A grande richiesta, la prima accademia italiana dedicata all’arte del sabrage torna a Catania, ospite di Cantine Nicosia.





Sabrage Academy, la prima accademia amatoriale italiana per diplomarsi sabreur (sciabolatori), torna a Catania per un evento unico: non solo corso di Sabrage con tanto di diploma e kit di sabreur, ma anche una speciale degustazione di Champagne e bollicine a cui seguirà un Sabrage Party in vigna.





Tutto questo è in programma il prossimo 29 luglio negli spazi di Cantine Nicosia , in contrada Monte Gorna, a Trecastagni (CT). Si inizia alle 16 con il corso di Sabrage , quindi alle 18 ci sarà una degustazione guidata di Spumanti dell´Etna ‘Sosta Tre Santi’ e di Champagne Bergère e dalle 20.30 Sabrage Party, con bollicine e sciabolate in vigneto, banchi d’assaggio, area food e dj set.





Imparare l’arte del Sabrage, la sua storia e lo straordinario mondo dello Champagne e delle altre grandi bollicine metodo classico del mondo, dal Franciacorta al Trentodoc, dal Cava al Méthode Cap Classique. Nasce con questo obiettivo la prima e unica Sabrage Academy italiana, da un’idea della giornalista e wine tutor Francesca Negri, da sempre impegnata nella comunicazione “unconventional & enthusiast” del mondo del vino e conosciuta dal grande pubblico come Geisha Gourmet (il suo blog) e i suoi libri, dai romanzi Sex and the wine e Tutta colpa di un Ruinart Rosé a VINO prêt-à-porter, manuale pronto da indossare per vestire i panni di una wine lover in men che non si dica, edito da Mondadori (Rizzoli Illustrati). «Sabrage Academy nasce dalla voglia di divulgare il rito del Sabrage, farne capire il significato e il valore, in un momento storico in cui sciabolare è diventato più che altro uno spettacolo se non un “fenomeno da baraccone”», racconta Negri.





Il corso di Sabrage di Catania prevede una parte teorica di circa 45 minuti e una parte pratica in cui ogni partecipante si esercita, sotto la guida attenda di Francesca Negri, nella sua prima sciabolata.

A seguire, consegna dei Diplomi di sabreur, brindisi con Champagne A. Bergère, official partner di Sabrage Academy. La quota del corso, fissata in 150 euro, comprende anche la degustazione e il Sabrage party a seguire. Per chi lo desidera, c’è anche la formula con kit di Sabrage che comprende una sciabola professionale Sabrage Academy, un paio di guanti per il Sabrage e una bottiglia di Champagne A. Bergère: in questo caso la quota è di 250 euro.





www.sabrageacademy.it Le iscrizioni vanno effettuate online sul sito

Degustazione e Sabrage Party sono anche acquistabili senza corso di Sabrage, su Eventbrite.