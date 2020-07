Inserita in Cronaca il 09/07/2020 da Rossana Battaglia Marsala Riparte! Continua la campagna di promozione turistica per Marsala organizzata dalla task force Marsala Riparte. Le 4 associazioni che rappresentano il turismo a Marsala fanno squadra per rilanciare il turismo post covid. Associazione Strutture Extralberghiere Marsala, Pro Loco MTT 2.0, Associazione Sport e Turismo Stagnone, Associazione Marsalese Attività Produttive.

Forti del primo lancio pubblicitario fatto attraverso 6 fotografie (hanno raggiunto oltre 150.000 visualizzazioni) adesso lanciamo il primo video dei 5 programmati. Protagonista di questo video è stato un artista marsalese, di fama internazionale, Nino Errera, che ha suonato nel tratto di mare che divide la punta di San Teodoro dall´ isola Lunga.

www.marsalariparte.it L´invito ai potenziali turisti è quello di visitare il sitodove gli operatori del settore turistico marsalese offrono sconti ed agevolazioni per chi decide di visitare Marsala.

MARSALA RIPARTE!