Inserita in Cronaca il 09/07/2020 da Rossana Battaglia Isola delle Femmine: “Isola Crea”, esposizione artistico artigianale. BCsicilia Isola delle Femmine in collaborazione con il laboratorio artigianale “Mikifrà” di Cinisi, dell’Associazione Alab di Palermo e con il Patrocinio del Comune di Isola delle Femmine, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale per la ripresa delle attività e dei DPCM nazionali e regionali, organizzano “Isola Crea”, omaggio al genio artigianale e alla creatività siciliana.

La manifestazione si svolgerà sabato 11 luglio 2020 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 e domenica 12 Luglio dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 nella cornice di Piazza Pittsburg (nella foto) ad Isola delle Femmine. L’evento, frutto della continua collaborazione fra BCsicilia Isola delle Femmine e Mikifra Alab, ospiterà nelle due giornate, in numero ristretto, una selezione di artigiani ed artisti locali che allestiranno delle postazioni dove metteranno in mostra i loro manufatti artistico/artigianali e effettueranno dimostrazioni delle loro tecniche di lavorazione e realizzazione dei manufatti. Durante la manifestazione saranno presenti delle postazioni di BCsicilia dove saranno esposti alcuni oggetti facenti parte della storia e delle tradizioni della cultura antica siciliana. Altre istallazioni e vetrine viventi vedranno invece protagonista la moda di altri tempi, con una scelta di abiti d’epoca appartenenti alla collezione privata di Agata Sandrone (Presidente BCsicilia Isola delle Femmine), e le contemporanee interpretazioni dei designer “Mikifrà”, Michele Bassetta e Francesco Lombardo, con abiti realizzati con tecniche artigianali sia antiche che moderne.