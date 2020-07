Inserita in Cronaca il 08/07/2020 da Rossana Battaglia IN SCENA/ESTATE teatro per bambini Torna in città il teatro per bambini a cura dell’Associazione Oliver. Dal 17 luglio al 21 agosto, ogni venerdì, alle ore 18.30 di questa estate 2020 ci troveremo nell’Atrio di Santa Caterina, presso l’IC Borsellino-Ajello, 3, a Mazara del Vallo per IN SCENA/ESTATE - teatro per bambini, un progetto sostenuto dal Comune di Mazara del Vallo e inserito nella programmazione estiva della città.

IN SCENA/ESTATE, è una rassegna nata per regalare ai bambini e alle famiglie momenti condivisi di bellezza e di ritrovata normalità, dopo i mesi anomali appena trascorsi. Una programmazione che tocca diversi generi teatrali per offrire agli spettatori un’esperienza immersiva e totalizzante intorno alla messa in scena e alla narrazione. Gli spettacoli in calendario sono curati da compagnie specializzate in teatro per i giovani e progettati per essere svolti all’aperto, come la compagnia de Il Teatro degli Spiriti, Quintoequilibrio e Collettivo Progetto Antigone. La manifestazione sarà svolta in linea con le misure di sicurezza attualmente in vigore.



IN SCENA/ESTATE Atrio Santa Caterina presso I.C. Borsellino-Ajello, 3 Mazara del Vallo

• 17 luglio | ore 18.30-19.30

Leggenda di Orione Con Vito Bartucca – Narratore Salvino Catalabiano - Burattinaio Produzione Teatro degli Spiriti



• 24 luglio | ore 18.30 – 19.30

Lo specchio sincero di e con Stefania Ventura e Gisella Vitrano Produzione Quintoequilibrio



• 31 luglio | ore 18.30 – 19.30

Parole e Sassi con Simona Malato Produzione Collettivo Progetto Antigone



• 07 agosto | ore 18.30 – 19.30

Pavel | vita da clown di Stefania Ventura con Quinzio Quiescenti Produzione Quintoequilibrio



• 21 agosto | ore 18.30 – 19.30

Giù dalla Torre di e con Marcella Vaccarino, Gisella Vitrano, Stefania Ventura

Produzione Quintoequilibrio



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

info | cell. 3289694977 | mail. oliver.lab@gmail.com





L’associazione Oliver è impegnata nella realizzazione di rassegne teatrali per adulti e per l´ infanzia dal 2014, curando la direzione artistica delle manifestazioni: All’ombra del Carrubo, Festa di Primavera, presso Campagna Il Paradiso, e Villa Francesca Estate 2016 e Il Teatro di Paglia edizione 2018 e 2019, a Mazara del Vallo.