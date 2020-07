Inserita in Politica il 03/07/2020 da Rossana Battaglia ISOLE MINORI, RIPRISTINATA PIENA CAPIENZA DI NAVI E ALISCAFI FALCONE: (Palermo, 3/7/2020) "Con l´ordinanza odierna del presidente Nello Musumeci viene eliminato l´obbligo di distanziamento di almeno un metro sui mezzi di trasporto pubblici e privati in Sicilia, compresi ovviamente quelli marittimi. Abbiamo così raccolto il grido d´aiuto dei sindaci delle Isole minori, che ieri abbiamo ascoltato in videoconferenza, impegnati nella difficile ripartenza di una stagione turistica penalizzata dall´emergenza covid-19. Da domani sarà consentita l´occupazione di tutti i posti a sedere su aliscafi e navi diretti o provenienti da isole e arcipelaghi della Sicilia, una misura che recepisce le legittime aspettative di operatori turistici, albergatori, esercenti e, non ultimi, i vettori Ncc a loro volta penalizzati dalle limitazioni per i loro passeggeri. Il Governo Musumeci assicura così pieno sostegno alle esigenze di mobilità e del comparto turistico che, nell´ottica della ripresa, occorre assecondare al massimo grado possibile".

Lo dichiara l´assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, commentando l´ordinanza odierna del presidente della Regione che elimina le limitazioni su traghetti, aliscafi, autobus, pullman, treni, taxi in Sicilia.