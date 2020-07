Inserita in Cronaca il 01/07/2020 da Rossana Battaglia progetto denominato Fami Mi.Main

Il Comune di Trapani e il territorio del Distretto Socio Sanitario n.50, in partenariato con l´università di Palermo, ha ottenuto il finanziamento del progetto denominato Fami Mi.Main che è stato presentato oggi a palazzo d´Alì. Il progetto finanziato dal Ministero dell´Interno, prevede di favorire l´inclusione della popolazione migrante e l´accesso ai servizi, attraverso la selezione, per il Distretto di Trapani, di 9 laureati provvisti di abilitazione in Servizio Sociale, Psicologia, Giurisprudenza e Mediazione Culturale che per un anno lavoreranno presso le Pubbliche Amministrazioni e su specifici punti di contatto sul territorio. Fra i loro compiti vi è anche quello di rafforzare le reti con le scuole del territorio, l´azienda sanitaria e le parrocchie, al fine di contribuire alla implementazione di un sistema integrato di servizi alla popolazione migrante nell´ottica di una maggiore inclusione. Si prevede la realizzazione di un "portale migranti" presso il sito web del Comune di Trapani per il monitoraggio della popolazione e dei bisogni espressi ed inespressi. Previsti anche l´attivazione di sportelli presso gli stessi uffici del Comune, presso le parrocchie, su richiesta degli stessi parroci e, per i Dirigenti scolastici, l´attivazione di uno sportello itinerante presso le scuole da attivarsi con Assistenti Sociali e Mediatori Culturali al fine di garantire un apporto in termini di gestione e presa in carico degli alunni e famiglie migranti. Si prevede l´attivazione dei servizi da settembre 2020 e per una durata di 12 mesi.