appello alla sicurezza stradale, troppe morti sulle strade

L'associazione autisti soccorritori italian i ( AASI ), a nome del presidente, Dr. Stefano Casabianca, gli associati e simpatizzanti tutti, con la presente nota lancia un appello a tutti i cittadini, siano testimoni involontari di troppe morti sulle strade, dal nord al sud d'Italia, registriamo, quotidianamente un vero bollettino di guerra. Siamo noi, gli autisti soccorritori, insieme alle figure sanitarie ad intervere, con ambulanze ed altri mezzi di soccorso, quotidianamente su migliaia di incidenti stradali, soccorrendo i feriti, cercando di fare il massimo per aiutarvi a vivere, uomini, donne, bambini, siamo noi ad arrivare in quei moneti bui, siamo noi insieme alle professioni sanitarie a cercare di fare la differenza tra la vita e la morte, oggi ci appelliamo al vostro buon senso, alla guida prudenza, sempre, social e cellulare, li guardiano dopo, cinture e caschi ben allacciati ed i veicoli sono mezzi di trasporto, la vostra vita vale di più di una corsa ad alta velocità.

L’AASI, vi augura buone vacanze, al mare o in montagna e per chi rimane in città, magari a lavorare, nei momenti liberi, visitatela con calma e curiosità, siamo in Italia, il paese nel mondo pieno di cultura, arte e storia.