Valorizzare l´Antico Mercato di Marsala, recuperare i locali interni attualmente chiusi, incrementare i punti vendita. È quanto prevede il progetto di riqualificazione della struttura addossata alla storica Porta Garibaldi, risalente al XVII se

Valorizzare l´Antico Mercato di Marsala, recuperare i locali interni attualmente chiusi, incrementare i punti vendita. È quanto prevede il progetto di riqualificazione della struttura addossata alla storica Porta Garibaldi, risalente al XVII secolo: nel ´600 era la "Piazza d´Armi" del Quartiere Spagnolo (l´attuale Palazzo Municipale). Ed è dopo la caduta del dominio spagnolo che il sito assume l´aspetto commerciale, trasformandosi prevalentemente in mercato del pesce e ortofrutticolo. Circa dieci anni fa, la svolta. Il Mercato diventa il centro della "movida notturna" in città, con tanti localini che diventano anche luogo di aggregazione di cittadini e visitatori. "L´obiettivo è quello di rivalutare questa duplice funzione economico-turistica del Mercato, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, con diversi interventi sui fabbricati che ne accresceranno la funzionalità, consentendo altresì l´apertura di nuovi punti vendita e di ritrovo". Dei 49 esistenti (con superficie variabile dai 7 ai 22 mq.), 12 box continuano infatti a rimanere chiusi. Con i nuovi lavori, per un investimento che ammonta a 100 mila euro di fondi europei, saranno recuperati per destinarli ad attività di ristorazione legata al pesce, previa acquisizione del parere igienico sanitario dell´Asp. Tra i diversi interventi previsti in progetto - sanificazione, intonaci, infissi, pitturazione, ecc. - c´è pure quello che riguarda i tendaggi di ombreggiamento della zona centrale. Saranno interamente sostituiti, tenuto conto che sono alquanto deteriorati. Per la realizzazione del progetto, l´Amministrazione comunale si avvale di una quota del finanziamento comunitario FEAMP (fondo europeo affari marittimi). "I complessivi 200 mila euro, sottolinea l´assessore Rino Passalacqua, saranno interamente investiti nel settore della pesca, così come concordato con le Categorie rappresentative della marineria locale".

Intanto, l´Impresa stamani ha avviato il rifacimento dei prospetti che si affacciano su via Vespri e Piazza del Popolo. A seguire, i lavori all´interno del mercato che dovrebbero concludersi entro il prossimo Settembre.