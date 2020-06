Inserita in Cultura il 28/06/2020 da Direttore Prevenzione e cura dell´incontinenza al tempo di COVID 19 se ne parla in WEB conferenza Il prossimo 29 giugno alle ore 16 l´AIDOP (Associazione Italiana disfunzioni Organi Pelvici), l´A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) e l´ANSMI hanno organizzato una web conferences sulla prevenzione e cura dell´incontinenza al tempo di COVID 19.



L´incontro sull web ha la finalità di sensibilizzare gli operatori, l´opinione pubblica, le istituzioni ed i media sul problema dell´incontinenza e sulle potenzialità terapeutiche oggi disponibili per il suo trattamento.



Per occasione interverranno Carlo Borgiga Presidente AIDOP, Aldo Carcaci Presidente onorario ANAS, Giuseppe Genovese Presidente ANSMI, Benedetto Di Trapani vicepresidente AIDOP, Bernardo Molinelli Direttivo AIADOP ed il giornalista Dario MAtranga.