Inserita in Cronaca il 26/06/2020 da Rossana Battaglia Il 30 giugno l’Accademia delle Prefi presso la Terrazza di Minerva inaugura la manifestazione Culturale e Spettacolo con i disegni del Presidente Salvatore Battaglia. Dopo il grande successo riscontrato nelle passate edizioni, la manifestazione diventa di interesse regionale abbracciando l’istituzione del settore più importante ibleo, Cultura Antica Sicula. Al suo ventunesimo anno di vita, la kermesse di profilo intellettuale e artistico ha come scopo la divulgazione della cultura e dell’arte sulla nostra amata isola, diventando un punto di riferimento provinciale e non solo nel dibattito artistico e specificatamente nella esposizione delle eccellenze nostrane. La 21^ edizione delle manifestazioni culturali di agosto dell ’Accademia delle Prefi , quest’anno per volontà del comitato promotore, sarà ancora una volta nell’incantevole scenario del Giardino delle Prefi, secondo il collaudato itinerario artistico di musica, poesia, teatro e tradizioni popolari proposto dalla curatrice culturale Prof.ssa Salvatrice Corallo . Nel corso della serata saranno presenti tutto il direttivo e alcuni ospiti di eccellenza che si sono distinti nelle passate edizioni della Manifestazione. L’Accademia delle Prefi da sempre promuove gli artisti e gli atleti esordienti che emergono dalla realtà isolana.