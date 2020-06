Inserita in Tempo libero il 25/06/2020 da Rossana Battaglia Anche Calatafimi Segesta selezionata per concorre al Contest fotografico “Dentro la Sicilia” Anche Calatafimi Segesta è stata selezionata a concorrere al Contest fotografico della Dario Flaccovio Editore . La Dario Flaccovio Editore, nell’ambito della propria missione culturale, dando seguito alla pubblicazione del volume “Borghi di Sicilia” (2018) a cura di Fabrizio Ferrer i ed Emilio Messina , intende realizzare il più grande affresco collettivo fotografico sulla Sicilia interna. Un’opera collettiva che abbia per oggetto la rappresentazione dei luoghi meno noti e narrati della nostra isola, a cura di Fabrizio Ferreri, Margherita Riggio ed Emilio Messina. L’opera verrà pubblicata in versione cartacea e digitale, e distribuita su Amazon e su tutti gli altri book-store online, e nelle principali librerie fisiche d’Italia. La partecipazione al contest consiste nell’invio da parte di ogni partecipante di massimo 5 foto per singolo paese (nel caso in cui i paesi fotografati siano più di uno è possibile inviare più di 5 foto). Il tema delle foto è libero . Non sono ammesse foto che ritraggano persone con volti riconoscibili. Le foto devono essere accompagnate dalle relative didascalie esplicative. Possono partecipare tutti i soggetti che abbiano compiuto la maggiore età, di qualsiasi nazionalità, che dovranno dichiarare di aver preso visione e di accettare tutti i punti del regolamento. La partecipazione è gratuita. L’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo della Città di Calatafimi Segesta, dott.ssa Eliana Bonì commenta: “Accogliamo con favore ed entusiasmo l’iniziativa della casa editrice Flaccovio che ha deciso di inserire Calatafimi Segesta nel volume dal titolo “Dentro la Sicilia. I borghi e le aree interne: alla scoperta di una Sicilia inedita”. La realizzazione di questo volume ci vedrà protagonisti nel raccontare la nostra città tramite degli scatti inediti. I turisti potranno vedere e conoscere Calatafimi tramite gli occhi innamorati dei nostri cittadini. La partecipazione al contest è gratuita e rivolta a fotografi professionisti e non, ma anche ad associazioni e singole persone.”

Di seguito il regolamento del contest presente sul sito della Dario Flaccovio : REGOLAMENTO-Contest-Fotografico-Dentro-la-SiciliaDownload

Apertura Contest: 23 giugno 2020 Chiusura Contest: 15 agosto 2020