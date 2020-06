Inserita in Cronaca il 25/06/2020 da Rossana Battaglia Evento fotografico “No maschera no selfie” Evento fotografico “No maschera no selfie” (Continuiamo a proteggerci finchè non saremo TUTTI protetti).



Il «Gruppo Scatto» dell’Associazione «I Colori della Vita» di Trapani organizza sabato 27 giugno 2020 , un evento fotografico denominato “No maschera no selfie”: davanti la «Libreria del Corso» sita in Corso Vittorio Emanuele 61, infatti, verrà creato un set fotografico dove i passanti saranno invitati a mettersi in posa per una foto con la mascherina. L’evento avrà inizio intorno alle ore 21:00 e si protrarrà fino alle ore 24:00 Vuole essere una campagna di comunicazione con un concept molto chiaro e fortemente voluto per sensibilizzare i cittadini a seguire le indicazioni del Ministero della Salute: invitare quindi i giovani e non ad usare la mascherina, per vivere le giornate in compagnia degli amici e conoscenti in sicurezza, nella piena consapevolezza che il rischio del contagio è sempre tra noi. Durante l’evento, RADIO 102, media partner, effettuerà la diretta.

L’hashtag, quale aggregatore tematico sui social sarà: #selfieicdvtp

I partecipanti saranno invitati a scattare un selfie dinanzi ad un pannello appositamente creato e postare la foto sui social . I soci dell'Associazione invece effettueranno degli scatti ad ogni partecipante, per comporre, successivamente, una pagina all'interno del sito: http://www.icoloridellavitatp.it/ in ricordo dell' evento Si ringrazia la direzione di Radio 102 e i loro conduttori, Libreria del Corso, Versi di rosso e Blunova.