Biodistretto “Terre degli Elimi”, presentati 5 progetti al Mipaaf

Il Biodistretto “Terre degli Elimi” ha presentato un programma ambizioso di progetti nell’ambito del bando del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) sui Distretti del cibo riconosciuti a livello nazionale. Il programma è costituito da 5 progetti per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro e riguarda la produzione primaria e la trasformazione dei prodotti agricoli, la ricerca, nonché la promozione dei prodotti agricoli. I progetti sono stati predisposti da 5 delle 27 aziende che hanno aderito al Biodistretto costituito nei mesi scorsi con la partecipazione di 16 Comuni della Provincia di Trapani (Petrosino è Ente capofila).

La partecipazione al bando ministeriale del Biodistretto “Terre degli Elimi” è avvenuto tramite il Distretto delle Filiere e dei Territori di Sicilia in rete (uno dei 7 Distretti del cibo riconosciuti dall’Assessorato Regionale per le Risorse Agricole), del quale fa parte l’organismo capeggiato dal Comune petrosileno. L’obiettivo è quello di dotare il Biodistretto, e quindi i soggetti beneficiari, degli strumenti necessari a rafforzare la propria capacità produttiva, migliorare le proprie performance economiche, nonché valorizzare i propri prodotti attraverso la costruzione di un Hub territoriale e fisico per la comunicazione del prodotto biologico rispettoso dei cicli dell’ambiente, della salute dell’uomo e delle tradizioni locali e avviare in rete la transizione verso un modello agroalimentare territoriale sostenibile.