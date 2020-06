Inserita in Politica il 24/06/2020 da Rossana Battaglia M5S all´Ars: “Settore turismo, cultura e wedding alla paralisi, se ne occupi Sala d´Ercole alla presenza del governo I deputati Zafarana e Di Paola hanno chiesto al presidente Micciché una seduta ad hoc con gli assessori Turano, Samonà e Messina .



“Una seduta d´aula ad hoc alla presenza degli assessori Turano (Attività Produttive), Samonà (Cultura) e Messina (Turismo)”.

L´hanno chiesta oggi al presidente dell´Ars Micciché i deputati del M5S Valentina Zafarana e Nuccio Di Paola per affrontare i problemi irrisolti che rischiano di mettere in ginocchio i settori del turismo, della cultura e del wedding.



In particolare, i deputati chiedono di concertare col governo soluzioni concrete e immediate su turismo, voucher, tour operator e destagionalizzazione.



“Da affrontare – dicono i due parlamentari - anche la tematica legata alla ripartenza del settore matrimoni, che attualmente tiene in angoscia migliaia di coppie in attesa di convolare a nozze e il vastissimo indotto di gestori di sale ristoranti, servizi catering, fotografi, operatori video e produttori e venditori di abiti da cerimonia”.