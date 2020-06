Inserita in Politica il 24/06/2020 da Rossana Battaglia “Sicilia tax-free”, Ars approva mozione PD su fiscalità di vantaggio per attrarre nuovi investimenti nell’isola L’Assemblea Regionale Siciliana nel corso della seduta di oggi ha approvato la mozione “Iniziative per l´elaborazione e l´attuazione di obiettivi strategici rivolti al rilancio economico del Meridione e della Sicilia”, presentata dal Partito Democratico. La mozione impegna il governo regionale ad attivare, attraverso l’interlocuzione con il governo nazionale e le istituzioni europee, una serie di misure di fiscalità di vantaggio per creare lavoro ed attirare investimenti nell’isola: fra queste, la proposta “Sicilia tax-free” che prevede l’esenzione dalle imposte per un periodo di 10 anni per nuovi investimenti produttivi nel territorio regionale.



Sempre su proposta del PD, sarà istituita una sottocommissione all’Ars per lavorare alla stesura delle misure di fiscalità di vantaggio.