Inserita in Cronaca il 24/06/2020 da Rossana Battaglia Pagamento delle prestazioni relative alla mensilità di luglio Pagamento delle prestazioni relative alla mensilità di luglio

Al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC n. 680 dell’11 giugno 2020) è stata estesa anche al mese di luglio l’anticipazione del pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, che avverrà secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

A-B mercoledì 24 giugno; C-D giovedì 25 giugno; E-K venerdì 26 giugno; L-O sabato 27 giugno; P-R lunedì 29 giugno; S-Z martedì 30 giugno. Ciascun ufficio postale esporrà il calendario dei pagamenti, che potrà presentare variazioni rispetto a quello sopra indicato per tener conto delle specificità locali. È pertanto opportuno consultare il calendario dell’ufficio postale presso cui si riscuote la prestazione.