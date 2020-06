Inserita in Politica il 22/06/2020 da Direttore La deputata Palmeri ringrazia le Associazioni di volontariato alcamensi per il lavoro svolto "Il Covid 19 ha improvvisamente cambiato lo stile di vita dell’intero pianeta, costringendo interi popoli all’isolamento totale. Un forte segnale di speranza è arrivato dalle associazioni di volontariato che con un costante lavoro hanno fatto si che molta gente, e specialmente la più bisognosa, abbia avuto una costante assistenza ". Lo ha dichiarato la parlamentare di Attiva Sicilia Valentina Palmeri nel corso dell´incontro di ieri presso la Croce Rossa e L‘Ampas di Alcamo per esprimere la sua gratitudine per il serio e scrupoloso lavoro di volontariato svolto nei mesi più critici. Proprio in questo periodo si è potuto apprezzare quanto sia importante il volontariato, lavoro svolto da persone di qualsiasi età che ha con coraggio aderito all’appello di aiuto lanciato dai cittadini. "Sono orgoglioso - ha affermato il Presidente della CRI di Alcamo Fabio Ferrara - per il lavoro che hanno svolto i miei volontari e della collaborazione che è nata con la Fire Rescue e gli Scout, che ci ha dato la possibilità di poter aiutare oltre 1100 famiglie a settimana", mentre il presidente dell’Ampas Giuseppe Lipari ha sottolineato che non ci sono state soste per i ragazzi impegnati nella consegna di viveri e medicinali. “È stata una dura prova - conclude Palmeri - che ha messo in evidenza l’importanza che hanno assunto tutte le associazioni di volontariato locali e la necessità di potenziare e migliorare la loro collaborazione con le istituzioni“.