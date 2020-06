Inserita in Cronaca il 19/06/2020 da Rossana Battaglia Trapani - CCR - Attività ludiche per diversamente abili La Regione Siciliana ha valutato ammissibile il progetto per trasferire il CCR dalla Litoranea Dante Alighieri alla Zona Industriale . Si tratta di una prima fase che lascia ben sperare in un fruttuoso epilogo. La somma preventivata per il progetto ammonta a 1. 279.920,00 €. L’intervento è previsto dal programma di governo della giunta Tranchida. “Siamo particolarmente ottimisti – dichiara l’Assessore Ninni Romano - che il progetto venga finanziato. Tramite contratto con l’ASI sarà acquisito il terreno che permetterà la costruzione di un impianto moderno ed efficiente. In tal modo libereremo quell’area della litoranea che è assolutamente inidonea per un CCR”.

Il Comune di Trapani ha concesso l’utilizzo del Campo Coni all’Associazione “Le Luci dopo di Noi”. Lo annuncia il vice Sindaco Vincenzo AbbruscatoAssessore alle Politiche Sociale. L’iniziativa permette a ragazzi diversamente abili, attività ludico ricreative, attraverso musica, coreografie e giochi d’acqua. Un obiettivo altamente sociale per permettere, nel rispetto delle precauzioni previste dall’emergenza Covid 19, un graduale ritorno alla normalità all’insegna dell’inclusione.