Inserita in Cronaca il 18/06/2020 da Rossana Battaglia ALL’U.P.G.S.P. DELLA QUESTURA ARRIVANO IL NUOVO DIRIGENTE E SEI AGENTI Martedì 16 giugno il Questore di Trapani , Dr. Salvatore LA ROSA , ha affidato la dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico al Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Andrea NAPOLI , di recente trasferito dalla Questura di Torino. Nel capoluogo piemontese il giovane funzionario ha maturato una importante esperienza proprio nel delicato ambito del controllo del territorio, in un contesto sociale impegnativo come quello torinese. Il Dr. NAPOLI, che manterrà l’incarico - già affidatogli all’atto del suo arrivo a Trapani - di funzionario addetto alla Squadra Mobile, potrà avvalersi, presso l’Ufficio Volanti, di sei nuovi agenti, trasferiti alla Questura di Trapani ed assegnati dal Questore al settore del controllo del territorio. Il Sostituto Commissario Salvino SERRA che, negli ultimi due anni, ha diretto, con brillanti risultati, la Squadra Volante del capoluogo, ha assunto, invece, la prestigiosa responsabilità della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura, cui è demandato il controllo di tutti gli esercizi pubblici e della attività svolte con licenza rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Al Dr. NAPOLI ed al Sostituto Commissario SERRA vanno gli Auguri del Questore e dei collegh i per le nuove sfide professionali che si accingono ad intraprendere.