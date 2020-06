Inserita in Cronaca il 15/06/2020 da Rossana Battaglia La Volontà Solidale batte la pandemia AVO Palermo in prima linea al servizio del territorio Ancora una volta i volontari di AVO Palermo sono in prima linea nel duro contrasto al COVID-19. I volontari di AVO Palermo durante tutti i mesi della pandemia hanno collaborato con la Protezione Civile della Città di Palermo partecipando al C.O.C. per dare un aiuto concreto a tutte quelle persone che per ragioni diverse erano impossibilitate a poter uscire anche semplicemente per comprare una bottiglia d’acqua. Hanno dato vita con la Presidente di AVO Sicilia, Cetty Moscatt, al bellisismo progetto “EMPORIO DEI PENSIERI” che vede impegnati tutti i volontari AVO delle sedi territoriali presenti in Sicilia nel trascrivere i propri pensieri, sensazioni, speranze, e aspettative sulla terribile esperienza che l’Italia intera sta attraversando a causa della pandemia. Questa iniziativa, al termine dell’isolamento sociale imposto dal Governo Nazionale per contrastare il dilagare del virus, si trasformerà in una raccolta di pensieri di tutti i volontari AVO della Sicilia su un evento tragico e mortale come la Pandemia che ha colpito tutto il mondo e che segnerà per sempre tutti noi. I volontari di AVO Palermo per le festività pasquali, grazie alla collaborazione di Assofante, hanno donato ai bambini di famiglie in difficoltà le uova di Pasqua, e grazie alla volontà e sensibilità sociale dell’importante azienda “Fiasconaro” hanno donato alle persone anziane sole ed in difficoltà, ed alle famiglie in crisi, a causa dello stop del sistema economico e sociale della nostra Nazione, centinaia di Colombe Pasquali. Altra importante iniziativa messa in campo da AVO Palermo, e gestita oltre che dal suo Presidente Andrea Monteleone anche dal Consigliere dell’Associazione Matteo Cannella è stata la donazione di mascherine sanitarie colorate, che ha portato un sorriso tra tutti i bambini delle famiglie in difficoltà vicine ad AVO Palermo. Infine, AVO Palermo vuole evidenziare e ringraziare una nostra amica per la partecipazione, Anna Maria Letizia Grifone volontaria ad honorem, affetta da una malattia rara, difficile e tremenda come l’ ATASSIA DI FRIEDREICH, alla bellissima iniziativa da Lei voluta e realizzata che ha permesso di donare dei bellisismi peluches in lana e dei quadernoni con fogli da colorare ed impreziosire incollando diversi oggetti in grado di stimolare la fantasia dei ragazzi in difficoltà ai quali sono stati donati.