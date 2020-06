Inserita in Cronaca il 12/06/2020 da Rossana Battaglia Sentieri Costiera aprono prima Sabato 13 Giugno inaugurazione - prime escursioni con Guide Ambientali Escursionistiche. Al via anche il progetto “ Sentieri sicuri ”. In cammino nel cuore della bellezza! Partenza alle ore 9 e 30 da Agerola

Inserra: “Sabato 13 Giugno, la stampa potrà vedere le prime escursioni del post – lockdown. Una guida a gruppi di 10 escursionisti, distanziamento, controllo temperatura. L’inaugurazione al Sentiero degli Dei. Domenica 14 invece si potrà partecipare al primo Rural – Trekking, attraverseremo vigneti, entreremo in cantine e raggiungeremo il Fiordo di Furore. Un cammino nel PARADISO tra Ravello e Furore. Con “Sentieri sicuri” armati di pale, noi Guide in accordo con le istituzioni, abbiamo ripreso ben 8 tratti”.



Giordano: “Abbiamo con il Consorzio “Amalfi di qualità”, recuperato antichi sentieri. Li vedremo! La stampa potrà essere con noi”.



Ruocco: (Proloco Minori): “Il Sentiero dei Limoni una fotografia dell’800”.



Dello Ioio: (Parco Monti Lattari): “Ripartiamo! Ora più ambiente e meno burocrazia”.



Sabato 13 Giugno – Ore 9 e 30 – partenza da Agerola – prime escursioni dopo il lockdown – Escursioni in sicurezza da mostrare alla stampa lungo il Sentiero più famoso: Sentiero degli Dei.



Domenica 14 Giugno – Ore 9 e 30 – partenza sempre da Agerola – escursione nei meravigliosi vigneti tra Ravello e Furore. Escursioni aperte alla stampa.



"Prime escursioni con Guide Ambientali Escursionistiche. Mostreremo alla stampa come si svolgono le prime escursioni del dopo lockdown e lo faremo in uno scenario unico: Costiera Amalfitana! Una guida a gruppi di 10 escursionisti, app di prenotazione per iscriversi all’escursione, controllo temperatura, distanziamento sociale, percorso organizzato. Invece di un turno giornaliero di escursioni ne faremo 2. Primo appuntamento è Sabato 13 Giugno alle ore 9 e 30 in Piazza Capasso ad Agerola in località Bomerano. Entreremo nel sentiero degli Dei e lo seguiremo ad anello. Il tutto con le Guide Ambientali Escursionistiche della Costiera Amalfitana. Ci immergeremo nella natura percorrendo i tratti più suggestivi di questo famosissimo itinerario, con guide specializzate ed u numero ristretto di partecipanti, così da riassaporare la bellezza del contatto con la natura, in sicurezza e serenità. Si tratta di trekking molto panoramico, nella macchia Mediterranea dei Monti Lattari. Il percorso è adatto a tutti coloro che hanno esperienza e dimestichezza nell´ambito escursionistico, ci saranno alcuni passaggi a picco sul mare. Durante il cammino si potrà ammirare la bellezza della Costiera Amalfitana dall´alto. Opportunità di conoscenza agronomiche e agricole da poter presentare con presenza di importanti specie botaniche, con attenzione si andrà alla scoperta di eventuali specie fungine a scopo dimostrativo didattico”. Lo ha annunciato Michele Inserra, Guida Ambientale Escursionistica della Costiera Amalfitana. L’escursione sarà poi replicata alle ore 15 e 30.



Domenica 14 Giugno invece tra Ravello e Furore come mai viste entrando nelle cantine più belle della Costiera Amalfitana. Ecco il Rural – Trekking.



“Domenica 14 Giugno, sempre partendo da Agerola si potrà partecipare al Rural trekking tra i vigneti di Furore. Passeggiata panoramica a mezza costa tra verde, natura, e ruralità, attraversando la parte alta del #Fiordo di #Furore con il team di lungo le tracce del Generale #Avitabile. Attraverseremo gli angoli sconosciuti di Ravello e di Furore entrando in vigneti arroccati su ripide falesie verticali - ha continuato Inserra - alla scoperta della realtà vitivinicola delle Cantine! Sarà un trekking molto semplice, adatto a tutti, con passaggi sia su sterrato, che in bosco, e delle salite e discese di breve durata. Si camminerà costeggiando delle spettacolari falesie rocciose, con paesaggi a picco sul mare, passando per i vigneti di Cantine importanti e le Grotte di Santa Barbara, fino ad guadare il Fiume Penise (il cuore del Fiordo) e giungere a San Lazzaro di Agerola”.

Al via il Progetto “Sentieri Sicuri”.

“In occasione del post - pandemia e della possibilità di lavorare nuovamente all’aria aperta, ben 18 di noi, tutti giovani guide Ambientali Escursionistiche, in accordo con il Comune di Agerola abbiamo recuperato i principali sentieri dei Monti Lattari e della Costa Amalfitana di interesse locale. Scopo quello di farsi trovare sufficientemente “pronti” alla attesa ripartenza del boom escursionistico in zona.

Il progetto è esteso anche alla Pro Loco di Agerola, ed al Comune di Pimonte con l’associazione di Pimonte Giovanni Paolo II per l’intento di operare non solo sul territorio agerolese ma anche oltre, così da aumentare il bacino di intervento. Abbiamo sistemato ben 8 tratti importanti, armati di grande volontà e di tutti gli arnesi necessari. Ed esattamente abbiamo operato – ha affermato Inserra - e stiamo continuando a farlo sul circuito dei Tre Calli, Sentiero degli Dei, Valle delle Ferriere (da Agerola), Convento di Cospiti, Orrido di Pino (vigneti di Furore), il Monte Faito (da Agerola passando per Pimonte), il Castrum Pini, L’acquedotto borbonico. Siamo pronti a condurre la stampa ed i turisti lungo tali itinerari dando la possibilità di vedere e filmare paesaggi unici, colori, attività locali e produttive tipiche della Costiera Amalfitana e dei Monti Lattari”.



A Tramonti con il Consorzio Turistico Amalfi di Qualità recuperati antichi sentieri.



“Abbiamo ripristinato i vecchi sentieri e successivamente li abbiamo riportati in mappa, grazie anche alla collaborazione con il CLUB ALPINO ITALIANO, nonché il Comune di Tramonti – ha dichiarato Matteo Giordano, Guida Ambientale Escursionistica che opera in Costiera Amalfitana e Monti Lattari - e il Consorzio Turistico “Amalfi di Qualità”; ad oggi TRAMONTI conta il più alto numero di chilometri di sentieri della Costa D’ Amalfi. Abbiamo creato un primo sentiero medio/facile chiamato “Sentiero delle 13 chiese”, trek che dà la possibilità di scoprire l’autenticità dei 13 borghi che formano Tramonti, nonché apprezzare le eccellenze di questo territorio, dal punto di vista storico – ambientale ma anche eno-gastronomico.

Un secondo itinerario è impostato sulla riscoperta dei tratti percorsi fino a pochi decenni fa dalle trasportatrici di limoni, “Le Formichelle”, volendo fare un tributo a queste donne meravigliose che di lavoro ne hanno fatto tanto, salendo e scendendo con le ceste piene di limoni tra i terrazzamenti della Costa d’ Amalfi. Il sentiero, infatti, inizia dalla parte bassa di Tramonti, ricca di giardini di Limoni e termina sul “Sentiero dei Limoni”. Il fascino e la funzionalità di questo “doppio sentiero” risiede quindi, da un lato, nella riscoperta di luoghi di fatica che oggi si tramutano in piacere, dall’altro in occasione per illustrare la storia che ruota intorno alla nostra Eccellenza dello “Sfufato Amalfitato IGP”.

Tramonti, terra autentica ed incontaminata, offre agli amanti della natura, dei paesaggi e dei panorami, due percorsi tra i più affascinanti dei Monti Lattari: l’anello “Monte Finestra” e l’anello “Monte Cerreto”: le due vette danno la possibilità di gettare lo sguardo oltre confine, dal Vesuvio al golfo di Napoli, fino alla baia di Salerno, nonché scorci di Costiera Amalfitana e Ravello che padroneggia in collina”.



Quest’anno la grande novità: “Racconti del territorio” ideato dal Consorzio “Amalfi di qualità”



“Dal punto di vista personale e professionale, quest’ anno inserirò nel programma settimanale che ormai mi vede come guida da tre anni, “Racconti del territorio” (ideato dal consorzio turistico “Amalfi di qualità”), le escursioni sopra descritte a Tramonti, proprio per dar modo agli ospiti della Costa d’Amalfi, in totale sicurezza, gruppi di max 8 perone per escursione e rispettando e praticando tutte le misure previste per la fase post – Covid -19, di scoprire tutte le AUTENTICITA’ storico -culturali del nostro territorio, abbinate all’eccellenze eno-gastronomiche.



Quest’anno, quindi, punteremo sul “Turismo Lento” – ha concluso Giordano - ossia passeggiate e/o escursioni su sentieri non affollati, per vivere ed assaporare la tranquillità e l’autenticità dei luoghi e il mangiar bene, proprio come si faceva una volta. Motivo per cui, Tramonti è il luogo ideale per questo tipo di Turismo, a pochi passi dalle località che hanno reso famosa la Costiera Amalfitana.

Quest’intuizione, derivante dalla mia formazione come Guida Escursionistica e Ambientale e come conoscitore dei sentieri grazie all’esperienza maturata coi gruppi CAI e l’Associazione “Giovani per Tramonti” prima e con il Consorzio di Amalfi Qualità poi, viene rafforzata dalla convinzione che il contatto con la natura e una conoscenza più profonda del nostri territori, ci potrebbe ricondurre a quella dimensione “autentica” e “ancestrale” che la frenesia della routine quotidiana ce ne fa piuttosto allontanare”.



Il Sentiero dei Limoni come era nell’800.



“ Il sentiero dei limoni é uno dei pochi sentieri rimasto intatto in Costa d´Amalfi fra Maiori e Minori. Prima che fosse realizzata la Strada Statale rotabile 163 – ha affermato Michele Ruocco della Proloco di Minori - era l´unico modo per collegarsi via terra fra Maiori e Minori. È rimasto quasi intatto ed è il luogo dove si coltivano i limoni " sfusato amalfitano " ed ora siamo pronti per i turisti”.

Ambiente e sburocratizzazione delle norme.

“Si deve essere positivi per la ripresa delle attività turistiche. Dobbiamo puntare di nuovo a quello che ci ha sempre contraddistinto, cioè al Made in italy, non per i settori dell’export come comunemente intendiamo – ha dichiarato Tristano dello Ioio, Presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari - ma per ciò che è “Made madre natura” ovvero la nostra unicità ambientale, paesistica e di biodiversità.

Questi sono i punti da ripartire e pretendere una sburocratizzazione delle norme per evitare la desertificazione imprenditoriale del territorio”.