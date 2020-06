Inserita in Cultura il 10/06/2020 da Direttore Esami di lingua italiana volti al conseguimento della certificazione B2 cittadinanza nella sede ANAS Ieri la rete associativa Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha dato il via alla sessione d’esami di lingua italiana volti al conseguimento della certificazione B1 per la cittadinanza. La prova si è tenuta nella sede milanese dell’associazione, sita in via Pordenone n.3. Gli esami, svoltisi in totale sicurezza, così come previsto dall´attuale normativa, hanno avuto come oggetto la verifica delle acquisizioni delle competenze di lingua italiana B1. La seduta, aperta al pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza, ha riscontrato un grande successo. Tanti i partecipanti. L’esito della prova, così come illustrato dai valutatori, sarà comunicato direttamente agli interessati dall´università di Perugia tramite e-mail.

Il presidente della sede, il professore Sculli, ha avuto modo di ringraziare tutti i candidati e la presidenza della nazionale per avere indicato quale sede di esame quella di Milano.