Inserita in Cronaca il 08/06/2020 da Rossana Battaglia PORTO MARINELLA DI SELINUNTE, AGGIUDICATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FALCONE: "Dopo anni d´attesa, il Governo Musumeci sta per dare il via ai lavori di messa in sicurezza del porto di Marinella di Selinunte, nel Trapanese. Manteniamo l´impegno per un cantiere che doterà un territorio strategico per l´intera Isola di un´infrastruttura finalmente moderna ed efficiente, al servizio della florida pesca locale".

Lo rende noto l´assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell´odierna aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del porto di Marinella di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano.

"L´opera, dal valore di oltre 600mila euro, prevede tra le altre cose il rifacimento delle banchine, l´ammodernamento dell´illuminazione e il livellamento dei fondali, venendo così incontro alle richieste del tessuto produttivo del territorio. Entro l´estate - conclude Falcone - confidiamo di avviare in concreto i lavori".