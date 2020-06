Inserita in Cronaca il 08/06/2020 da Rossana Battaglia Riaprono i Giardini della Tonnara La Nino Castiglione anche per questa stagione estiva apre i cancelli dei “Giardini della Tonnara”. Come ogni anno l’Azienda vuole offrire la possibilità a concittadini e turisti di accedere ad un angolo tranquillo da cui è possibile godere di un suggestivo scorcio panoramico sui mulini a vento e sulle isole Egadi. I giardini, caratterizzati da una vegetazione mediterranea, rigogliose piante aromatiche e da numerose piante di Eritrine che offrono ai visitatori una naturale zona ombreggiata, da mercoledì 10 giugno saranno aperti ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00.

Nel rispetto di ognuno, l’Azienda ha distanziato le strutture presenti nell’area giochi per lasciare giocare in serenità i bambini.