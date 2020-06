Inserita in Cronaca il 05/06/2020 da Rossana Battaglia Asp Trapani: potenziato organico Ortopedia e Traumatologia P.O.Castelvetrano La direzione aziendale dell’Asp di Trapani ha disposto il potenziamento dell’organico dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale ‘Vittorio Emanuele II’ di Castelvetrano, con il ripristino immediato delle attività chirurgiche.

In particolare, al fine di garantire l’attività chirurgica – si legge in una nota – sono stati assegnati temporaneamente al presidio ospedaliero di Castelvetrano Dino Martinico, direttore f.f. U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala, dove continuerà ad assicurare le relative attività di competenza, e il dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero ‘Sant’Antonio Abate’ di Trapani, Francesco Paesano.

Inoltre, il responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale ‘Abele Ajello’ di Mazara del Vallo, Salvatore Tumbiolo, potenzierà le attività ambulatoriali presso l’ospedale di Castelvetrano a supporto dei due dirigenti medici Alessio Giannuzzo e Caterina Tumbiolo, che già garantiscono le attività ambulatoriali e parteciperà al regime delle reperibilità.

Il provvedimento, che ha decorrenza immediata, è reso necessario in considerazione delle notevoli criticità legate alla grave carenza di dirigenti medici di ortopedia presso l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero di Castelvetrano e avrà validità temporale fino alla ricostituzione della quota minima di copertura dell’organico previsto nel reparto.