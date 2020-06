Inserita in Cronaca il 03/06/2020 da Rossana Battaglia Festa della Repubblica: il 2 giugno corona d’alloro davanti il monumento ai caduti nella villa comunale. Castellammare del Golfo: Nella serata di ieri il palazzo municipale illuminato con il tricolore





La deposizione di una corona d’alloro davanti il monumento ai caduti e l’illuminazione del palazzo municipale con il tricolore: martedì 2 giugno , per la festa della Repubblica , l’amministrazione comunale ha previsto una cerimonia in forma ristretta in osservanza delle disposizioni ministeriali di contenimento dell’epidemia da Covid-19.





Alle ore 11 di ieri il sindaco Nicolò Rizzo ed il presidente del consiglio comunale Mario Di Filippi hanno deposto una corona d’alloro davanti il monumento ai caduti che si trova all’interno della villa comunale Regina Margherita.

Una breve celebrazione alla quale seguirà in serata l’illuminazione del palazzo municipale di corso Mattarella con il Tricolore della bandiera italiana.





«Oggi più che mai, con l’emergenza coronavirus in corso, sentiamo l’importanza dell’essere protagonisti della storia della Repubblica Italiana che nel 74° anniversario ci fa riscoprire l’importanza dell’unità per consegnare a tutti ed in particolare ai nostri figli, un Paese sano, da ogni punto di vista, per il quale è essenziale il contributo di ognuno. Il nostro pensiero, nel giorno della festa della Repubblica –afferma il sindaco Nicolò Rizzo- andrà a chi ha lottato per la nascita di un Paese forte, ed oggi purtroppo non c’è più anche a causa dell’epidemia che stiamo affrontando. Una lotta che vede in prima linea gli operatori sanitari ai quali rivolgiamo il nostro grazie unitamente ai tanti cittadini italiani che si sono spesi e continuano a spendersi per la collettività, mantenendo in primo piano democrazia, libertà, benessere ed il valore della solidarietà costruendo una grande comunità coesa».