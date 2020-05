Inserita in Cronaca il 29/05/2020 da Rossana Battaglia Asp Trapani, Distretto sanitario Marsala: ripresa attività assistenziali territoriali La direzione strategica dell’Asp di Trapani comunica la ripresa delle attività assistenziali territoriali del Distretto sanitario di Marsala, (piazza F.sco Pizzo,1), a partire da mercoledì 28 maggio 2020.



I servizi, che negli ultimi mesi sono stati erogati solo per le prestazioni urgenti e non differibili a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, riprendono nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contenimento previste dal DPCM 17 maggio 2020.



A questo fine – si legge nella nota dell’Asp di Trapani – gli ingressi nella struttura saranno contingentati secondo la seguente modalità :



dal Lunedì al Venerdì:



- 8.30/10.30 dalla A alla L



- 10.30/12.30 – dalla M alla Z



Martedì e Giovedì:



- 14.30/15.30 – dalla A alla L



- 15.30/16.30 dalla M alla Z



Inoltre, al fine di evitare eventuali assembramenti e limitare l’accesso diretto alla struttura l’utenza, oltre ad utilizzare i sistemi telematici già attivati, potrà prenotare appuntamenti di ricevimento diretto telefonando ai seguenti numeri dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00.



- Cambio medico e variazioni anagrafiche: tel. 0923 717732/ 709



- Assistenza protesica ( letti, carrozzine, ecc.): tel. 0923 717735



- Ricoveri fuori Regione – Trasporto dializzati: tel.0923 717754



- Ufficio Recupero Crediti: tel. 0923 717717



- Esenzione ticket reddito e patologia: tel. 0923 717727/ 751



- Assistenza integrativa (pannoloni, presidi diabetici, ecc): tel. 0923 717752



- Autorizzazione farmaci e piani terapeutici: tel. 0923 717742



- P.U.A.(ADI,RSA, Cure Palliative): tel. 0923717701/750



- Ambulatorio Infermieristico: tel. 0923 717757/ 758/ 759



- Disabilità gravissima: tel. 0923 717760/ 761



- Ambulatori Specialistici: tel. 0923 717745/ 747