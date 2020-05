Inserita in Cronaca il 27/05/2020 da Rossana Battaglia

Aci Trezza. Annullata l´edizione di giugno dell´attesa tradizionale Sagra del pesce spada





E´ quanto ha deciso nei giorni scorsi la Commissione per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, insieme alle altre realtà che organizzano la manifestazione come la Confraternita San Giovanni Battista e la Commissione per i festeggiamenti in onore della Madonna della Buona Nuova. L´evento tanto atteso, che si sarebbe dovuto tenere da venerdì 7 a domenica 9, come sempre allo Scalo di alaggio, è saltato a seguito delle disposizioni di Stato e Regione siciliana in relazione all´attuale emergenza Covid-19.





"Abbiamo voluto aspettare qualche giorno prima di prendere la giusta decisione e, adesso, rimaniamo speranzosi per il futuro pur consapevoli che in questo momento la risalita è ancora lunga, per quanto concerne questo genere di eventi - hanno detto gli organizzatori attraverso la pagina Facebook festasangiovanni.it, nel dare la notizia. Ci dispiace per tutti gli amici che aspettavano di venire a degustare il buon pesce spada del nostro mare e, nel contempo, vogliamo ringraziare i nostri sponsor ed i partner commerciali, che non hanno fatto mai mancare il loro sostegno, ai quali auguriamo una pronta ripresa."