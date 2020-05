Inserita in Cronaca il 26/05/2020 da Rossana Battaglia

LNDC e Prolife insieme per l’adozione consapevole

Via libera alle adozioni dopo il fermo di oltre due mesi. Parte la campagna di sensibilizzazione che sancisce la partnership tra LNDC – Animal Protection e Prolife, azienda italiana produttrice di alimenti per cani e gatti di alta qualità e cruelty-free. La campagna è rivolta a tutti coloro che decidono di accogliere un animale in casa senza farsi influenzare dalle mode del momento o da falsi pregiudizi, consapevoli che il nuovo compagno di vita sarà a tutti gli effetti un membro della famiglia.





I due mesi di lockdown hanno avuto un grave impatto sulle adozioni degli animali, dato che questa attività è stata considerata differibile ed è stata bloccata per oltre 2 mesi. Soprattutto se si considera che LNDC Animal Protection, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, ha garantito cure e assistenza a 9588 animali e ne ha soccorsi oltre 6000, così come si è presa in carico tantissimi animali rimasti soli a seguito del decesso del proprietario. Finalmente però, con l’arrivo della Fase 2, il Governo ha autorizzato gli spostamenti per visitare i rifugi e per finalizzare le pratiche di adozione. Tanti cani sono ancora in attesa di trovare una famiglia e una casa dove passare serenamente il resto della loro vita.





Adottare un cane è sempre un gesto di grande responsabilità ma molto spesso viene fatto con troppa leggerezza. Capita infatti che le persone non si rendano conto dell’impegno e della dedizione che richiede un animale in casa e, soprattutto, che lo scelgano per i motivi sbagliati. Aspetto fisico, razza ed età sono fattori che vengono presi in considerazione ma non sempre nel modo giusto. Nella maggior parte dei casi ci si lascia trasportare dalle mode o da pregiudizi, senza approfondire se le caratteristiche di quella razza siano adatte al nostro stile di vita oppure si parte dal presupposto errato che un cucciolo sia più facile da gestire e da far abituare alla vita di casa.





Ogni persona, ogni nucleo familiare, ha uno stile di vita proprio e una vera adozione consapevole e responsabile dovrebbe partire proprio da questo, per trovare il cane giusto per la persona giusta. In questo è molto importante l’esperienza dei volontari LNDC che da anni si occupano di adozioni di cani sfortunati. I loro consigli permettono di fare la scelta giusta e valutare il compagno a 4 zampe più adatto alle abitudini e alla composizione del nucleo familiare che lo adotterà.





Per incentivare e promuovere la consapevolezza del gesto di adottare un amico a 4 zampe, LNDC ha creato una partnership con Prolife, una delle più autorevoli aziende italiane produttrice di alimenti per cani e gatti di alta qualità e cruelty free. È nata così una campagna di sensibilizzazione rivolta agli amanti degli animali affinché affrontino il processo di scelta e adozione di un animale con la giusta responsabilità e coscienza che stanno prendendo con sé un compagno di vita e un nuovo membro della famiglia.





Chiunque adotterà un cane da un rifugio gestito da LNDC riceverà il prezioso Kit Adozione Prolife contenente: i consigli per introdurre in famiglia il nuovo amico, il libretto sanitario di vaccinazione, il dépliant sui prodotti Prolife e la Prolife Card che permette di avere grandi sconti sugli alimenti Prolife per 12 mesi. Inoltre, registrandosi sulla pagina dedicata da Prolife, gli adottanti riceveranno una confezione di cibo in omaggio.