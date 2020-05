Inserita in Cronaca il 25/05/2020 da Rossana Battaglia Avvio della gestione telemtica dello Sportello Unico delle Attività Produttive e dell’Edilizia Dal 1° giugno prende il via la gestione telematica dello Sportello Unico delle Attività Produttive e dell’Edilizia attraverso il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it . Pertanto anche per il Comune di Trapani qualsiasi pratica edilizia (cil, cila, scia, permesso di costruire, ecc.) o di avvio, modifica, variazione o cessazione, inerente il settore delle attività economico-produttive (SCIA economica, es.: negozi, bar, ristoranti, acconciatori, estetisti, produttori agricoli, ecc.), per poter produrre effetti giuridici dovrà essere inoltrata esclusivamente on line e pertanto non sarà più accettata alcuna pratica cartacea o via PEC. Per facilitare l’utilizzo della piattaforma il 3 giugno un webinar istruirà i liberi professionisti. Le iscrizioni, gratuite, vanno fatte entro il 28 maggio prossimo all’indirizzo: maddalena.venezia@infocamere.it “Si tratta di un grande passo avanti – afferma la dirigente del 3° Settore Arch. Canale – che faciliterà di molto l’esecuzione delle pratiche sia per i professionisti che per la stessa Amministrazione Comunale”.